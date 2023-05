Premium Het beste van De Telegraaf

Extra tijd met Selena Piek leerde van burn-out: ’Je hoeft niet altijd zo streng voor jezelf te zijn’

Door Willem Held

Selena Piek. Ⓒ Matty van Wijnbergen.

Selena Piek (31) lijkt samen met dubbelpartner Robin Tabeling op weg naar haar derde Olympische Spelen, al is het loodzware kwalificatietraject richting ’Parijs 2024’ nog maar net begonnen. In deze rubriek blijkt dat de dubbelspecialiste niet alleen een ambitieuze sportvrouw maar ook een spraakwaterval en een dromer is. Bovendien moet er volgens de badmintonster heel af en toe een feestje worden gebouwd.