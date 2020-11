Ex-bondcoach Curaçao: ’Ik snap Guus Hiddink niet’

Krap drie maanden geleden werd Remko Bicentini overvallen door berichten in de media dat hij als bondscoach van Curaçao plaats moest maken voor Guus Hiddink. Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - Bijna drie maanden nadat Remko Bicentini werd overvallen door berichten in de media dat hij als bondscoach van Curaçao plaats moest maken voor Guus Hiddink, zijn de zaken met de grondlegger van het succes van het voetbal op het eiland nog altijd niet afgehandeld. Bicentini is deze donderdag door de voetbalbond van Curaçao zelfs voor het gerecht in Willemstad gedaagd voor een kort geding.