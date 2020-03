Eredivisie ligt zeker stil tot 1 juni

Clubs uit het betaalde voetbal kregen op 12 maart te horen dat ze tot komende maandag 6 april niet meer in actie mochten komen. De aanvullende maatregelen gelden voor alle sportclubs. Veel sportbonden hebben het seizoen zelf al beëindigd wegens de pandemie. De hockey- en tennisbond willen hun competities ook nog afmaken. Ook het NK wielrennen staat in juni nog op de kalender.

De KNVB werkte aanvankelijk met drie scenario’s: de competities uitspelen voor 30 juni, de competities uitspelen tot na 30 juni of de competities helemaal niet meer uitspelen. De bond zegt te beseffen dat het doemscenario van het niet uitspelen van de competitie een reële mogelijkheid is. „Niettemin proberen we daarnaast een weg voor onze competities te vinden, welke past binnen de kaders die overheid en RIVM daarin bepalen voor ons land en die tevens aansluit bij wat UEFA woensdag zal adviseren”, doelt de bond op een videogesprek van de UEFA met 55 aangesloten lidstaten. Die conference call staat dus voor woensdag gepland.

Het kabinet beslist op 21 april of de coronamaatregelen nog verder worden verlengd.