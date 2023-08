Jumbo-Visma gaat voor superstart Vuelta: ’Maar het gaat vooral om dat laatste rood’

AMSTERDAM - Ploegleider Marc Reef is vol vertrouwen dat Jumbo-Visma de Vuelta kan winnen, maar durft niet te voorspellen of Primoz Roglic of Jonas Vingegaard straks in Madrid het laatste rood komt opeisen. De Tukker hoopt met het team direct een slag te slaan in de openingstijdrit in Barcelona.

Robert Gesink greep vorig jaar het rood na de ploegentijdrit met naast hem Primoz Roglic. Ⓒ ANP/HH