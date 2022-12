Van Barneveld ondanks stroeve aanloop simpel naar derde ronde WK, ook Hendriks door

Alle ogen waren in het Alexandra Palace gericht op Van Barneveld. De 55-jarige Hagenaar kende echter een rommelige aanloop naar zijn partij tegen Meikle. Het liep bij ’Barney’ namelijk even dun in de broek, alleen niet van de zenuwen.

,,Tot gisteren voelde ik me prima, maar ik heb wat verkeerds gegeten, dus ik zat eigenlijk de hele dag op mijn hotelkamer, op het toilet’’, verklaarde Van Barneveld tegenover Viaplay over zijn voedselvergiftiging. ,,Dus ik was niet honderd procent fit, dat mag duidelijk zijn.

De partij tegen Meikle kende voor Van Barneveld dan ook bepaald geen flitsende start. De eerste set moest hij met 3-1 aan zijn Engelse opponent laten. Meikle kwam zelfs dichtbij een finish van 164, al bleef dat Van Barneveld bespaard. In de volgende beurt greep ’The Barber’ de openingsset echter wel.

Bijschakelen

De tweede set schakelde Van Barneveld direct een tandje bij. Met een soepele eerste leg, gevolgd door een break, gooide hij zich in de derde leg met twaalf pijlen weer op gelijke hoogte tegen Meikle. Het bracht zand in de motor van de Engelsman, die zijn eigen leg aan het begin van de derde set maar niet wist uit te gooien en Van Barneveld dus wederom een break zag plaatsen.

Meikle schrok echter prompt wakker, brak Van Barneveld terug en kwam vervolgens direct ook op 2-1. In de daaropvolgende leg kreeg hij zelfs een pijl voor de set, maar miste op ’tops’. Dat kwam hem duur te staan, want Van Barneveld zette zijn beurt beheerst weg en snoepte met een break de derde set af van zijn tegenstander.

In de beslissende set liep Van Barneveld rap uit naar naar 2-0, waarna hij met een score van 76 zijn eerste wedstrijdpijl. Die ging er onberispelijk in, waarmee een plek in de derde ronde een feit was.

Hendriks naar tweede ronde

Voor de Nederlander Jimmy Hendriks is het WK uitstekend begonnen. Hij versloeg in de eerste ronde Jamie Hughes uit Engeland. De eerste set moest Hendriks nog aan zijn opponent laten, maar vanaf dat moment ging hij beter spelen. In de vierde set mocht Hendriks de vierde leg beginnen nadat hij op een 2-1-voorsprong was gekomen door 104 uit te gooien. Bij zijn tweede matchdart besliste hij op dubbel 8 de partij: 3-1.

Hendriks zal zijn WK-debuut nooit meer vergeten. De 28-jarige darter uit Castricum heeft nog nooit zo veel spanning gevoeld voor een dartpartij als dinsdagavond in Ally Pally. Dít is echt speciaal. ,,Ik ben echt opgelucht, er is heel wat van mijn schouders gevallen, ja’’, aldus Hendriks desgevraagd na afloop. ,,Je werkt hier zo hard naartoe en dan speel je eigenlijk een rotwedstrijd, maar m’n tegenstander speelde dat ook. Dan kom je 2-0 voor in de eerste set, maar geef je die alsnog weg. Zo voelde het. Het zat allemaal net niet lekker, maar hij gooide ook niks, dus ik dacht: meer kansen ga je niet krijgen. Na de break gooide hij 26 en 23, dan denk je dat het misschien appeltje-eitje wordt. Maar je moet zo hard werken op dat podium, dat is echt ongekend.”

Jimmy Hendriks (r.) versloeg Jamie Hughes op het WK. Ⓒ ANP/HH

Ongeloof

Het is een gevecht tegen de druk die komt kijken bij het in vervulling gaan van de immer nagejaagde droom. Ineens is het ‘echt’ en dan komt eens te meer naar boven dat darten een mental game is. De enorme hoeveelheid gemiste dubbels in de eerste set van beiden, brak de spanning nog niet. ,,Hij miste er drie, ik drie, hij weer drie, ik weer drie en dat ging zo maar door’’, zegt Hendriks nog vol ongeloof. ,,Dat hoort niet en dat mag niet, maar het gebeurt wel. Het is het WK, Degene die de meeste juiste dingen doet, op het juiste moment, die wint. Dat was ik en ik ben echt zo blij. Als ik terudenk aan wat ik fout heb gedaan, dan denk ik: eigenlijk alles. Maar de tegenstander zat in hetzelfde schuitje.’’

De kop is er nu af voor Hendriks. Hij heeft op een WK gegooid en gevoeld hoe Ally Pally echt is. Dit kan alleen maar beter worden, beseft hij zelf ook. ,,Dit geeft zeker een ander gevoel de volgende keer, deze is erdoorheen’’, zegt hij. ,,Ik heb voor grotere en vollere zalen gestaan, maar dit is echt iets anders. Ik moet zorgen dat ik ga gooien zoals thuis op mijn dartbordje.’’

Dat kan vrijdag, tegen Brendan Dolan. Hendriks zal dan direct even contact zoeken met zijn vrienden. ,,In de vierde set gooide ik een 104-finish en toen zag ik ze pas zitten, recht voor het podium!’’, lacht Hendriks nu. ,,Ik heb ze het eerste uur volledig gemist. Als ik het eerder had geweten, had ik er wat vertrouwen uit kunnen halen, haha. Maar dit is alleen maar mooi. Het is gelukt en ook vrijdag zal ik, als ik goed speel, m’n kansen krijgen.’’

Sharrock strandt tegen Evans

Fallon Sharrock speelde een sterke partij tegen Ricky Evans. De 28-jarige dartster pakte overtuigend de eerste set, maar kon vervolgens niet doordrukken. Met enkele slordige fouten hielp ze Evans terug in de partij. De Engelsman moest alsnog diep gaan, maar won drie opeenvolgende sets met 3-2 en trok de partij daarmee naar zich toe (3-1).