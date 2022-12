Voedselvergiftiging voor ’Barney’ in aanloop naar WK-partij, Hendriks naar tweede ronde

,,Tot gisteren voelde ik me prima, maar ik heb wat verkeerds gegeten, dus ik zat eigenlijk de hele dag op mijn hotelkamer, op het toilet’’, verklaarde Van Barneveld tegenover Viaplay over zijn voedselvergiftiging. ,,Dus ik ben niet honderd procent fit, dat mag duidelijk zijn. Ik heb mezelf vol met pillen gestopt natuurlijk en wat drankjes, maar ik ben ook vrij snel moe.’’

Het is een fikse tegenvaller voor Van Barneveld, die op het WK wil laten zien dat hij écht terug is aan het front. Maar hij laat zich zeker niet uit het veld slaan. ,,Dan maar op wilskracht, maar ik zal mijn energie wel even moeten gaan verdelen op het ingooibord.’’

Van Barneveld sluit de dinsdagavond in Alexandra Palace af en treedt bij winst aan tegen Gerwyn Price.

Hendriks naar tweede ronde

Voor de Nederlander Jimmy Hendriks is het WK uitstekend begonnen. Hij versloeg in de eerste ronde Jamie Hughes uit Engeland. De eerste set moest Hendriks nog aan zijn opponent laten, maar vanaf dat moment ging hij beter spelen. In de vierde set mocht Hendriks de vierde leg beginnen nadat hij op een 2-1-voorsprong was gekomen door 104 uit te gooien. Bij zijn tweede matchdart besliste hij op dubbel 8 de partij: 3-1.

„Ongelooflijk”, sprak Hendriks na afloop opgelucht voor de camera’s van Viaplay. „Uit de grond van mijn hart, het is echt moeilijk om hier te spelen. Respect voor iedereen die dit voor mij al heeft gedaan.” Toch was hij ook kritisch op zijn spel. „Eigenlijk geef je in de eerste set niet thuis, maar uiteindelijk sleep je hem toch uit het vuur.”