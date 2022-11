Belangrijke zege Van Rijthoven met oog op deelname Australian Open

De 25-jarige Van Rijthoven is de mondiale nummer 110. Hij hoopt in Slowakije voldoende punten bij elkaar te tennissen om het jaar in de top 100 af te sluiten en zich zo te verzekeren van deelname aan het eerste grandslamtoernooi van 2023.

Van Rijthoven zijn achterstand op de huidige nummer 100 van de wereld, de Rus Pavel Kotov, was bij aanvang van dit toernooi 66 punten. Mocht de Nederlander dit toernooi winnen, dan pakt hij in een klap 90 punten. Verder heeft hij het voordeel dat hij praktisch geen punten te verdedigen heeft, omdat hij een jaar geleden in deze fase van het seizoen enkel nederlagen leed.

Van Rijthoven, die eind november nog met Oranje meedoet aan de Davis Cup Finals in Malaga, is als vijfde geplaatst in Bratislava.