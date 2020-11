PSV moet van KNVB spelen ondanks toenemende coronabesmettingen

Eerder werden zeven spelers uit de PSV-selectie (Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever) al positief getest. Bij Jong PSV zijn vijf voetballers besmet. „We kunnen net aan voldoen aan het minimaal aantal spelers”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. „Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures.”

„De KNVB is exact op de hoogte van de medische status van hen, maar weigert maatwerk toe te passen”, aldus Gerbrands. „Los van corona; ook voor deze spelers is hun gezondheid in gevaar. Het is een bizarre samenloop van omstandigheden en daar moet naar gehandeld kunnen worden. De weigering om ons tegemoet te komen, valt ons ontzettend tegen. We spelen, maar we houden hier een heel nare smaak aan over.”

PSV diende vrijdag bij de KNVB al een verzoek in om de wedstrijd tegen ADO Den Haag (aftrap 16.45 uur) uit te stellen. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelde donderdag op Cyprus in de Europa League tegen Omonia Nicosia (1-2) en moet komende week naar Griekenland voor het duel met PAOK.

Binnen de selectie van PSV testten eerder Jordan Teze en Eran Zahavi al positief op het coronavirus. Zij zijn inmiddels hersteld, maar de Cypriotische autoriteiten lieten PSV woensdag weten dat beide spelers niet welkom waren op het eiland. Na protest van PSV mocht Teze donderdag alsnog naar Nicosia afreizen.