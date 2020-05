Amerikaanse sportsterren woest over dood zwarte man

„George verdiende het niet om te sterven. George smeekte om hulp, maar hij werd gewoon genegeerd”, schrijft basketballer Stephen Curry van Golden State Warriors op Instagram, bij een foto van de agent met z’n knie in de nek van Floyd. „Dat betekent dat zijn zwarte leven er niet toe deed. George is vermoord. George was geen mens voor die agent, die z’n leven langzaam en met opzet wegnam.”

LeBron James, de grootste ster van de NBA, plaatste op Instagram een oude foto waarop hij een zwart T-shirt draagt met daarop de tekst ’I can’t breathe’ (ik kan niet ademen). „Nog steeds”, schreef de basketballer van Los Angeles Lakers erbij, voorzien van boze en verdrietige emoticons. Floyd riep herhaaldelijk dat hij geen lucht kreeg, iets wat de zwarte Eric Garner in 2014 ook herhaaldelijk zei toen hij door een agent in een nekklem werd genomen. Het leidde tot een golf aan protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen.

Minnesota Vikings, de American footballclub uit Minneapolis, zei in een verklaring „diep bedroefd” te zijn over het incident dat vlakbij het stadion gebeurde. „Iedereen in onze samenleving heeft het recht om zich veilig en beschermd te voelen”, aldus de club uit de NFL. „Onze gedachten zijn bij de familie van George Floyd en iedereen die door deze tragedie is geraakt.”