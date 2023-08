Gianluigi Buffon op 45-jarige leeftijd definitief met pensioen

„Dat was het mensen!”, schrijft de Italiaan op social media. „Jullie hebben mij alles gegeven. Ik heb jullie alles gegeven. We hebben het samen gedaan.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Buffon debuteerde in 1995 bij Parma, waar hij in 2001 vertrok. Na zeventien jaar Juventus, een seizoen Paris Saint-Germain en nog twee jaar Juventus keerde hij in 2021 terug bij zijn eerste club. Buffon kwam tot 176 interlands voor Italië en werd daarmee in 2006 wereldkampioen. Verder won hij onder meer tien Italiaanse titels met Juventus, een Franse titel met PSG en een UEFA Cup met Parma.

Buffon wordt gezien als een van de beste keepers ooit. The International Federation of Football History and Statistics riep hem in 2020 uit tot beste doelman van de voorbije 25 jaar.