Formule 1 hoopt op vijftien tot achttien races

Op de aanvankelijke kalender voor 2020 stond het recordaantal van 22 races, maar inmiddels zijn de eerste acht geschrapt of uitgesteld. Zo werd onlangs ook de Grand Prix van Nederland in Zandvoort (zondag 3 mei) tot nader order opgeschort. De eerste wedstrijd is nu vooralsnog de Grand Prix van Canada op 14 juni.

Zomerbreak verplaatst

„We beseffen dat de kans op nog meer races die worden uitgesteld significant is, maar wij en onze partners verwachten dat het seizoen ergens in de zomer kan beginnen met een aangepaste kalender van 15-18 races”, aldus Carey. „Zoals bekend is de zomerbreak verplaatst naar de maanden maart en april, om zo in augustus te kunnen racen.”

Carey geeft in zijn statement ook aan dat het seizoen langer kan doorgaan dan de datum van 29 november, waarop aanvankelijk de laatste race in Abu Dhabi zou worden gehouden.

Komende maand meer inzicht

„Het is niet mogelijk om nu al een meer specifieke kalender te geven, gezien de vloeibaarheid van de huidige situatie. We verwachten dat we meer inzicht hebben in de situaties in de desbetreffende landen en de reisbeperkingen naar die landen, in de komende maand.”