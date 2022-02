PSV komt moeizaam eerste uur te boven en verslaat Sparta

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Naast uitlopen op Feyenoord kon PSV koploper Ajax, in ieder geval tijdelijk, tot op twee punten naderen. Op het kunstgras in Rotterdam-West kwam de ploeg van Roger Schmidt echter maar stroef op gang. Dat had alles te maken met de scherpe start van Sparta, dat zich in de openingsminuten enkele keren brutaal een weg naar voren voetbalde.

De eerste speldenprik werd desalniettemin uitgedeeld door Eran Zahavi, die na een dik kwartier een venijnig schot loste. Tussen de palen ging die bal net niet, waardoor Maduka Okoye niet in actie hoefde te komen. Grip op het duel kreeg PSV met die eerste mogelijkheid niet. Sterker: het was Sparta dat brutaal bleef zoeken naar mogelijkheden.

Götze in duel met De Kamps. Ⓒ ANP/HH

Nadat Olivier Boscagli met zijn linker nog een behoorlijk genomen vrije trap in de handen van de alerte Okoye zag eindigen, kwamen de gastheren zelfs op voorsprong. Na slap uitverdedigen bij PSV kreeg de gewiekste Vito van Crooij de bal met wat mazzel bij Lennart Thy. De aanvaller, die zijn laatste Eredivisie-treffer maakte tegen - hoe symbolisch - PSV, werkte het leer met een simpele voetbeweging voorbij Joël Drommel het doel in. De frustratie sloeg daarmee al vlug toe bij de nummer twee van de Eredivisie, want verder dan wat opstootjes en stukgelopen aanvallen kwam de ploeg richting rust nauwelijks.

Schmidt kon tijdens de gang naar de kleedkamer zelfs niet anders dan concluderen dat 1-0 een genadige ruststand was, want even eerder had Dirk Engels de paal geraakt nadat Drommel had moeten lossen op een schot van Thy. De Duitse oefenmeester besloot daarop de tegenvallende Yorbe Vertessen in de kleedkamer achter te houden ten faveure van Ritzu Doan, maar veel goeds deed dat zijn ploeg na rust in eerste instantie niet. Engels bleef een plaag voor de Eindhovense achterhoede en in balbezit was het nog altijd rommelig.

Een tackle van Arno Verschueren, tien minuten na rust, draaide het duel volledig om. Compleet onnodig kwam Verschueren er met een wilde tackle in bij Zahavi, en hoewel hij de Israeliër niet eens hard raakte kon arbiter Manschot weinig anders dan een rode kaart trekken. Henk Fräser zag met die heenzending de spreekwoordelijke bui ongetwijfeld hangen, en binnen vijf minuten begon het voorzichtig Eindhovense doelpunten te regenen.

Ritsu Doan draait het duel definitief om in het voordeel van PSV. Ⓒ ANP/HH

De gelijkmaker kwam van de voet van Mauro Junior, die met een lekkere pegel tegen de onderkant van de lat Okoye kansloos liet. PSV rook direct bloed, want een fase van immense druk voor het Spartaanse doel volgde. Nadat de thuisploeg zich verschillende malen zonder kleerscheuren uit de Eindhovense schiettent had weten te worstelen, moest het uiteindelijk het hoofd buigen op een schot van Doan. De Japanner vond de ruimte en zette zijn ploeg op voorsprong.

Het bleek voldoende voor de drie punten, want hoewel Sparta door de minimale marge voorzichtig bleef geloven in een resultaat, kam PSV ondanks een opportunistische slotfase niet meer aan het wankelen.