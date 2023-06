VIDEO: Antoine Griezmann bloedende hoofdwond geschopt, Matue Lahoz geeft geel

Van arbiter Antonio Mateu Lahoz mocht de Griekse verdediger blijven staan. Hij kreeg slechts geel, maar Frankrijk mocht wel aanleggen vanaf de strafschopstip. Mbappé slaagde er in twee pogingen aan om de score te openen, waardoor de Fransen leiden in de EK-kwalificatiegroep van Oranje. Griezmann kon met een tulband verder. Mavropanos moest er later alsnog af met zijn tweede gele kaart.

Bekijk hier het bloederige tafereel en de strafschop die er uiteindelijk invliegt.