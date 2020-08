Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel steken elkaar hart onder de riem

Evenepoel, die een gebroken bekken heeft, plaatste een filmpje op Twitter waarop te zien is hoe de 20-jarige coureur, met behulp van krukken, in zijn ziekenhuiskamer voorzichtig probeert wat stapjes te maken. „Blijven vechten maat. Ik ben trots op je eerste stappen”, stuurde Jakobsen donderdag een berichtje naar Evenepoel.

„Het is afzien”, antwoordde de Belg. „Maar weet je nog wat ik je zei, jij hebt me iets geleerd dat ik niet in me had! Dus dat steekt in mijn hoofd. Het feit dat zowel jij als ik nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons. Je t’aime mon frère.”