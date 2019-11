Keeperscarrousel bij Duitsland

Neuer staat zaterdag in Mönchengladbach onder de lat tegen Wit-Rusland, Ter Stegen mag drie dagen later in Frankfurt keepen tegen Noord-Ierland. „Zo is de beslissing genomen, de keepers weten ervan”, zei bondscoach Joachim Löw.

Neuer is al jarenlang de nummer 1 bij de ’Mannschaft’ en draagt ook de aanvoerdersband. De 33-jarige doelman van Bayern München, 91-voudig international, heeft echter stevige concurrentie gekregen van de 27-jarige Ter Stegen. Hij is bij FC Barcelona onomstreden, maar moet in de nationale ploeg vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Ter Stegen liet enkele weken geleden in Spaanse media optekenen dat hij „een beetje gek” wordt van z’n reserverol. Dat leidde weer tot een geïrriteerde reactie van Neuer.

De ploeg van Löw kan zich zaterdag al verzekeren van kwalificatie voor het EK 2020, mits Oranje in Belfast niet verliest van Noord-Ierland.