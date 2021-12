PSV en Vitesse in koker voor tussenronde Conference League

Zoals de zaken er nu uitzien zal Vitesse samen met Tottenham Hotspur op het stukje papier staan, dat uit het kokertje komt. Zover bekend heeft het zogenaamde Disciplinary Body van de UEFA geen beslissing genomen over wat er nu moet gebeuren met Spurs.

De Engelsen leken op de laatste speeldag van de groepsfase af te stevenen op een nek-aan-nekrace met Vitesse in de strijd om de tweede plaats. Beide ploegen hadden zeven punten, terwijl Spurs een iets beter doelsaldo had (+3 tegenover Vitesse +1).

Duel met Stade Rennais

Vanwege een covid-uitbraak kwam Spurs echter niet in actie tegen Stade Rennais. De Engelsen slingerden de avond voor de wedstrijd de wereld in dat de wedstrijd niet gespeeld zou worden. Daarin ging de UEFA een dag later mee, hoewel het er alle schijn van had, dat Spurs voldoende beschikbare spelers van de A-lijst (dertien inclusief een doelman) had om in actie te komen. De UEFA maakte zaterdag bekend dat het niet is gelukt om een nieuwe speeldatum te vinden voor Spurs-Rennes en dat de zaak is doorverwezen naar de Disciplinary Body. Eerder heeft dat orgaan reglementaire nederlagen uitgesproken als er door een covid-uitbraak niet gespeeld zou worden. Dat lot heeft clubs als Slovan Bratislava en FC Pristina getroffen. Of het nu ook zo gaat, durft Vitesse nog niet te voorspellen.

Als het aan Vitesse-trainer Thomas Letsch ligt, wordt er duidelijkheid verschaft voordat de loting plaatsvindt. Daar lijkt het vooralsnog niet op. ,,Het is vreemd, want komt er geen beslissing, dan komen wij samen met Tottenham Hotspur in het balletje voor de loting maandag. Dan kunnen we zowel Leicester City als PSV niet loten. Dat is ook niet fair richting de rest van de competitie. Daarom hoop ik dat de UEFA snel een beslissing neemt.’’

De wedstrijden worden afgewerkt op 17 en 24 februari van het volgende jaar en er wordt gestreden om een plek bij de laatste zestien in de Conference League.

Mogelijke tegenstanders PSV

Maccabi Tel Aviv

Partizan Belgrado

Bodo/Glimt

Randers FC

Slavia Praag

PAOK Saloniki

Qarabag

Mogelijke tegenstanders Vitesse

Sparta Praag

Fenerbahce

Olympique Marseille

FC Midtjylland

Celtic

Rapid Wien

Als op het briefje dat de koker ingaat Vitesse/Tottenham staat, dan kan Vitesse niet loten tegen Leicester City.