Robert Lewandowski ontbreekt mogelijk tegen Nederland: ’Nog in gesprek’

Ook Lewandowski is moe na een lang seizoen met Bayern München. „Ik wisselde hem woensdag in België met het oog op het duel met Nederland”, zei Michniewicz over de grote vedette van zijn ploeg. „Maar we willen hem er ook graag bij hebben als we dinsdag voor eigen publiek weer tegen België spelen.”

Oud-Ajacied Arek Milik en Kamil Jóźwiak verschijnen waarschijnlijk niet aan de aftrap in een uitverkochte Kuip. Bondscoach Michniewicz liet doorschemeren dat ook zijn aanvoerder Kamil Glik behoefte aan rust heeft.

Polen opende de Nations League vorige week met een thuiszege op de tweede keus van Wales (2-1). De ploeg ging woensdag hard onderuit tegen de Belgen (6-1). Polen stond na 73 minuten nog maar met 2-1 achter in Brussel.

Polen mag eind dit jaar aan het WK in Qatar deelnemen. De ploeg was eind maart in de finale van de play-offs te sterk voor Zweden (2-0).