Ernstige knieblessure handbalster Martine Smeets

Smeets blijkt maandag haar linkerkruisband te hebben afgescheurd, zo meldde haar club. Ze moet een operatie ondergaan.

De 31-jarige Overijsselse besloot na 130 interlands haar loopbaan als international te beëindigen. Ze debuteerde begin 2012 in Oranje. De hoekspeelster tekende voor 214 doelpunten. Haar laatste interland was begin vorige maand op de Olympische Spelen van Tokio, waar de handbalsters in de kwartfinales kansloos verloren van Frankrijk. Smeets won met Oranje zilver op het WK 2015 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Het hoogtepunt van haar interlandcarrière was het veroveren van de wereldtitel, eind 2019 in Japan.

Naar verwachting zal herstel zo’n negen maanden vergen.