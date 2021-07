Ajax presenteert nieuw thuistenue met het oude logo

In een video met Ryan Gravenberch in de hoofdrol werd woensdagochtend het nieuwe shirt van de Amsterdammers onthuld. De middenvelder is te zien met het nieuwe tenue aan op de tribune vlak voor een gigantisch spandoek met daarop ook het oude logo. „Ajacieden, deze is voor jullie”, zegt de EK-ganger vervolgens.

Het logo dat nu op het shirt prijkt, was van 1928 tot 1990 het vaste embleem van de Amsterdammers. In 1990 werd dat gemoderniseerd naar de versie van de voorbije dertig jaar.

„Naast het historische logo is ook eenmalig de kleur rood aangepast en de rode baan smaller gemaakt, om de directe verwijzing naar shirts uit het verleden van Ajax te voltooien. Net als bij sommige eerdere shirts, is het Ajax-logo deels op de rode baan en deels op de witte baan geplaatst”, aldus Ajax.

Geen namen

Een andere aanpassing is dat Ajax tijdens de wedstrijden in de Eredivisie en KNVB Beker niet zal spelen met achternamen op het shirt. Tijdens de Europese wedstrijden is dat wel een vereiste van de UEFA.

