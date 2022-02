KNSB wast handen in onschuld na beschuldigingen Nils van der Poel

Van der Poel noemde het contact tussen de bewegingswetenschapper Sander van Ginkel en de ijsmeester in de olympische schaatshal ’een groot schandaal’ en ’corruptie’. „Dat zijn grote woorden”, zegt De Wit. „Ik denk dat de ijsmeesters heel capabel zijn en heel goed de kwaliteit van het ijs zelf kunnen managen. Dat gebeurt ook. En er vinden altijd veel gesprekken plaats met coaches en de ijsmeester over het ijs.”

„Ik kan me voorstellen dat de woorden verkeerd zijn overkomen”, zegt De Wit over een interview dat Van Ginkel gaf aan de website schaatsen.nl, een website van zijn eigen bond. Daarin werd de indruk gewekt dat de wetenschapper in Nederlandse dienst zijn best doet bij de ijsmeesters om het ijs in het voordeel van de Nederlanders aan te passen. De Wit: „Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er in die stukken staat. Ik ben verantwoordelijk voor wat we doen om een optimale prestatieomgeving te creëren voor de sporters. Wij gaan niet actief naar de ijsmeesters. Onze wetenschapper is hier om ervoor te zorgen dat wij de beste kennis hebben over het ijs dat wordt gelegd door de ijsmeester. Die is daar zelf verantwoordelijk voor.”

