Sadio Mané houdt Liverpool in spanning tot Champions League-finale

„De vraag of ik blijf of niet, ga ik na de Champions League-finale beantwoorden”, zei Mané tegen Sky Sports. „Wat ik nu wil zeggen, is dat ik volledig gefocust ben op het winnen van de Champions League. Dat is het allerbelangrijkste voor mij en de fans van Liverpool. Dat antwoord geef ik nu. Maar kom na de finale bij me terug en dan geef ik het antwoord dat je wil horen, zeker weten. Het is speciaal.” Mané leek daarmee te hinten op een langer verblijf in Liverpool.

De 30-jarige aanvaller speelt sinds 2016 voor de Engelse topclub, na twee jaar bij Southampton. De Senegalees begon zijn carrière in Frankrijk bij FC Metz en speelde daarna in Oostenrijk bij Red Bull Salzburg. Het contract van Mané bij Liverpool loopt volgend jaar af, net als dat van Mohamed Salah en Roberto Firmino.

De aanvaller maakte al 120 doelpunten voor de ’Reds’, waarmee hij in 2019 de Champions League won en een jaar later de Engelse titel. Dit seizoen pakte Mané met Liverpool al de League Cup en FA Cup. Hij leidde Senegal ook naar winst van de Afrika Cup én naar het WK, waarop het Nederlands elftal een van de tegenstanders in de groepsfase is.