Premium Het beste van De Telegraaf

Drie verbanden tussen Nederland en ’Windies’ Connecties alom tussen cricketers en grootmacht: ’Maradona’ schrijft historie in Haarlem

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Logan van Beek in actie namens Nederland. Ⓒ Getty Images

AMSTELVEEN - Of het uniek is dat Nederland het deze week drie keer mag opnemen tegen de West-Indisch? Wel in de prestigieuze landencompetitie (ICC Super League) die ze spelen. Nederland en de Caribische archipel hebben op cricketgebied echter behoorlijk wat raakvlakken. Over ‘Big Viv’, een legendarische zege in Haarlem, rebellerende Teddy & Trotty en de West-Indische opa van Oranje-speler Logan van Beek.