Daley Blind verkozen tot speler van de week in Champions League

De linksback werd verkozen boven Sebastián Coates (Sporting Portugal), Noah Okafor (RB Salzburg) en Liverpool-keeper Alisson Becker.

In de ArenA werd Blind ook al tot ’man of the match’ gekozen. Hij vond het leuk dat hij na de overtuigende zege van Ajax op Borussia Dortmund werd uitgeroepen tot beste speler.

„Ik denk dat ik een goede wedstrijd speelde, maar ik was niet de enige”, zei de international tegen RTL. „Het is een lastige keuze voor de mensen die dat moeten bepalen, ik heb vanavond een beetje medelijden met ze. Maar ik ben blij dat ik het ben geworden.”

Daley Blind in actie tegen Dortmund. Ⓒ ANP/HH

„Remko Pasveer was fantastisch met een paar reddingen, Tadic was geweldig”, vervolgde Blind. „Haller maakte weer een doelpunt, Antony ook. Dit was een wedstrijd op een heel hoog niveau. Dat is niet niks, denk ik. Op dit niveau kunnen we tot grote hoogte stijgen. Dat gaat niet vanzelf, we werken er keihard voor.”

