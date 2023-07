Oranje Leeuwinnen openen WK tegen Portugal in vertrouwde opstelling

Dat betekent dat Daniëlle van de Donk gewoon op het middenveld staat geposteerd. De speelster van Olympique Lyon trainde de afgelopen dagen op aangepast schoeisel. Jonker zal zijn ploeg in een 5-3-2 samenstelling laten opereren tegen de ploeg die een jaar geleden met 3-2 werd verslagen op het EK in Engeland.

Eén en ander betekent dat de reserves Shanice van de Sanden en Barbara Lorsheijd definitief de terugreis naar Nederland kunnen maken. Het duo had tot 24 uur voor de eerste wedstrijd van Oranje bij een blessure van een medespeler nog ingezet kunnen worden.

Opstelling

Het is voor de tweede keer dat Lorsheijd na de openingswedstrijd van een groot toernooi naar huis wordt gestuurd. Voor de Olympische Spelen raakte de goalie van ADO Den Haag geblesseerd, nadat ze op de training in aanraking was gekomen met Sherida Spitse, die eveneens geblesseerd raakte.

De opstelling van het Nederlands elftal: Van Domselaar; Pelova, Van der Gragt, Spitse, Janssen, Brugts; Groenen, Roord, Van de Donk; Beerensteyn, Martens

