Memphis Depay: ’Niet te veel zorgen maken’

„We weten dat dit niet onze beste wedstrijd was”, aldus de bij Olympique Lyon vertrekkende Depay, die inmiddels op 25 interlandgoals staat, in gesprek met de NOS.

„We waren af en toe slordig. We moeten nog schakelen naar het 5-3-2-systeem. We zijn natuurlijk nog in voorbereiding. Helaas hebben we niet gewonnen, maar we moeten ons niet te veel zorgen maken.”

Depay gaf bijvoorbeeld aan dat hij tegen Schotland voor het eerst samenspeelde met Wout Weghorst, die van bondscoach Frank de Boer de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong. „Hij is lekker balvast net als Luuk de Jong. Hij werkt hard. We kunnen hem nog meer gebruiken. Daar zijn we ook naar op zoek tijdens trainingen, maar het heeft een beetje tijd nodig. Al met al ben ik blij dat we niet verloren, maar de kwaliteit moet omhoog.”

Depay schoot Oranje in de 17e minuut op gelijke hoogte, op aangeven van Wijnaldum. In de voorlaatste minuut voorkwam hij met een rake vrije trap een nederlaag.