Rooney blijft vol lof over ’onterecht ontslagen’ Van Gaal

De Engelse voetballer was in een recent interview met The Sunday Mirror - niet voor het eerst - vol lof over zijn oude trainer.

„Hij had na die eerste twee jaar gewoon moeten blijven. We zouden met hem veel sterker zijn geweest”, aldus Rooney. „Ik voelde dat we beter werden en dat de spelers zijn visie begonnen te begrijpen.”

