Feyenoord boekt knappe thuiszege op CSKA Moskou

Zo sloten de Rotterdammers ’de eerste helft’ van de groepsfase met vier punten af en heeft de ploeg nog alle kans om zich vanaf 26 november via de tweede serie wedstrijden te verzekeren van een plaats in de tweede ronde.

Met Justin Bijlow (terug van een blessure) weer onder de lat en een fit genoeg bevonden Steven Berghuis (hij viel zondag in Emmen nog geblesseerd uit) traden de Rotterdammers aan tegen de Russische koploper. Lutsharel Geertruida verving Bart Nieuwkoop als rechtsback en links voorin had Advocaat een plaatsje ingeruimd voor Ridgeciano Haps, waardoor Tyrell Malacia als linksachter in het elftal bleef.

Feyenoord speelde een degelijke eerste helft, waarin de gevaarlijke momenten vooral via Berghuis en Haps kwamen. De captain kreeg twee goede schietkansen, maar bezorgde de Russische doelman geen lastige klusjes. Haps was vooral dreigend in de combinatie en verzuimde een keer de trekker over te halen toen hij de bal in vrije schietpositie voor zijn rechterbeen had liggen.

Ejuke ijverig

Op slag van rust leek Berghuis de score te openen, maar zijn inzet werd op het nippertje door Hörour Björgvin Magnusson van de lijn gehaald. Via oud-SC Heerenveen-speler Chidera Ejuke waren ook de bezoekers een aantal keer dreigend, maar ook Bijlow hoefde zich niet bovenmatig in te spannen.

Na rust kreeg het scorebord in de De Kuip tussen de 64e en 72e minuut een riante aanblik voor de thuisclub. Haps opende de score, nadat een voorzet van Berghuis vanaf rechts licht getoucheerd werd en Haps bij de tweede paal binnenliep. Zes minuten later pegelde Orkun Kökcü via een geweldig afstandsschot de 2-0 in de verre hoek.

Geertruida trefzeker

En of dat nog niet genoeg was, maakte nota bene Geertruida een minuut na de goal van Kökcü de derde Feyenoord-goal. De rechtsback was (nadat hij mee was gegaan in een aanval) voorin blijven hangen en schoot na een slim hakje van Bryan Linssen de 3-0 binnen. De eigen goal van Marcos Senesi zorgde tien minuten voor tijd nog voor wat zenuwen in het Rotterdamse kamp, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

