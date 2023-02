Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de Spotlights: voormalig linksback van FC Utrecht hoopt op terugkeer in voetbal Erik van der Meer van gras naar groene energie: ’Onderhandel nu met oude club over laadpalen’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Of het handelen in zonnepanelen iets voor de langere tijd is voor Erik van der Meer? „Ik werk het liefst als trainer of technisch directeur bij een club. Daar ligt mijn hart.” Ⓒ FOTO’S Rias Immink & Pro Shots

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Vandaag: Erik van der Meer, oud-speler van onder meer FC Utrecht.