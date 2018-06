Rafael Nadal en Dominic Thiem mogen het zondag uitvechten. Ⓒ EPA

Tien keer stond Rafael Nadal in de finale van Roland Garros, tien keer keer ging hij met de Coupe des Mousquetaires aan de haal. De 32-jarige Spanjaard is in de finale van zijn grandslamtoernooi altijd een klasse apart.