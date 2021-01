Video - Pijnlijke nederlaag voor Murthel Groenhart: knock-out tegen aartsvijand

De 34-jarige Amsterdammer werd in de tweede ronde met een rake hoek knock-out geslagen door zijn Franse aartsvijand.

Groenhart en Doumbe, die allebei een keer van elkaar wonnen, liggen al jaren met elkaar overhoop. Vrijdag bij de weging gooide de Fransman nog een shirt naar de Amsterdammer, waarna personeel de twee uit elkaar moest houden. Zaterdag betrad de titelhouder de arena met een shirt met daarop ’Pray 4 Murthel’.

De partij tussen de twee rivalen ging anderhalve ronde gelijk op. Beiden wisten elkaar enkele keren goed te raken. In de tweede ronde kantelde de partij na mislukt knietje van Groenhart, dat werd ontweken door Doumbe. De Nederlander vloog over de touwen en landde op zijn rug. Groenhart had veel last, maar kreeg van de scheidsrechter de tijd om te herstellen. Hij kwam vervolgens echter niet meer in zijn ’spel’, vergat zijn dekking en daar profiteerde Doumbe optimaal van met een voltreffer met rechts.

„Het wordt saai, man”, sprak Doumbe na afloop. „Het is altijd hetzelfde: links, rechts, knock-out. Ik zei dat ik Murthel in de tweede ronde knock-out zou slaan en dat heb ik gedaan. Toen ik hem raakte wist ik meteen dat het over was. Ik ben gewoon de beste. Misschien moet ik het een keer tegen Rico Verhoeven opnemen”, grapte Doumbe.”

Luis Tavares

De eerste partij van de hoofdkaart ging zaterdag tussen Luis Tavares (28) en Donegi Abena (22) en werd door eerstgenoemde op punten gewonnen. Na afloop kregen de twee het in de ring flink met elkaar aan de stok. Ook achter de schermen ging het geruzie door en werd over en weer op elkaar gescholden.

Met zijn overwinning bracht Tavares de tussenstand op 1-1. In 2018 vochten beide heren al eens tegen elkaar. Toen kwam Abena als winnaar uit de bus. Dankzij zijn zege staat Tavares nu vooraan in de rij voor een gevecht om de lichtzwaargewichttitel.

Tiffany van Soest

Tiffany van Soest verdedigde tegen de Braziliaanse Aline Pereira met succes haar superbantamgewicht-titel. De Amerikaanse, met Nederlandse roots, domineerde haar opponente vijf ronden lang en kwam eigenlijk nooit in de problemen.