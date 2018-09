Dubbelslag Yamaha-rijders Lowes en Van der Mark

De Britse tweelingbroer van Moto2-coureur Sam Lowes moest er 118 races over doen om de ban te breken. Het succes voor het Pata Yamaha World Superbike Team werd nog groter doordat Van der Mark als tweede eindigde.

"Ik ben heel blij met dit resultaat", zei Van der Mark, die op de grid een andere voorband had gestoken. Vanaf pole leidde de Nederlander de eerste ronde, maar daarna stak Lowes hem binnendoor voorbij en reed op de zege af. "Ik reed vlak achter Alex en bleef rustig zitten om hem op het eind te pakken. Hij was echter net iets sterker en won verdiend. Ik gun hem deze overwinning zeker. De 1-2 zege was voor het team dan ook een fantastisch resultaat", vertelde de blije Rotterdammer.

Van der Mark stond niet alleen voor de zeventiende maal op het podium, maar steeg ook een plaatsje in de WK-stand. Hij klom naar de derde plaats op nadat Kawasaki-coureur Tom Sykes was gecrasht en in zijn vervolg buiten de punten reed.

De race onder op het warme asfalt kende door gripproblemen enkele opvallende momenten. Regerend wereldkampioen en Sykes' teamgenoot Jonathan Rea crashte uit de race. Ducati-coureur Marco Melandri, die sneller was dan koploper Lowes, verremde zich en zocht redding in de grindbak. De Italiaan eindigde als vijftiende.

Uitslag: 1. Lowes (GBr) Yamaha, 2. Van der Mark (Ned) Yamaha op 2,1 seconde, 3. Davies (GBr) Ducati op 7,6, 4. Laverty (Ier) Aprilia, 5. Savadori (Ita) Aprilia, 6. Rinaldi (Ita) Kawasaki, 7. Camier (GBr) Honda, 8. Fores (Spa) Ducati, 9. Razgatlioglu (Tur) Kawasaki, 10. Ramos (Spa) Kawasaki.

WK-stand: 1. Rea 270, 2. Davies 205, 3. Van der Mark 196, 4. Sykes 179, 5. Melandri 157, 6. Lowes 154.