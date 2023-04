Boete van 7500 euro voor Feyenoord voor vuurwerk bij Klassieker

Dit duel in de Kuip eindigde in 1-1. Er hingen toen al netten in het stadion om te voorkomen dat fans objecten naar het veld zouden gooien. Dat was ook het geval in de tweede Klassieker van dit seizoen, vorige week in de halve finales van de KNVB-beker. Toen hingen echter niet overal netten. Bij dit duel werd ook vuurwerk afgestoken en vanaf de kant zonder de netten werd een voorwerp gegooid naar Ajacied Davy Klaassen, vermoedelijk een aansteker. Hij liep daarbij een wond op aan zijn hoofd. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt.

Naast Feyenoord kreeg ook Roda JC een boete van 3750 euro, waarvan 1875 voorwaardelijk, omdat fans vuurwerk afstaken bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle in januari.