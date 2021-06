Stefan de Vrij over Inter-teamgenoot Christian Eriksen: ’Ik zat met kippenvel te kijken, het was tien minuten doodstil’

Hij vervolgt op het persmoment van Oranje. „Ik schrok enorm. Ik had hem laatst nog aan de lijn. Het is echt een hele goede jongen en dan is het wel erg schrikken. Gelukkig kwamen we er vrij snel achter dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Daar zijn we heel blij mee. ”

De foto die Eriksen dinsdagochtend de wereld inslingerde, deed De Vrij ook goed. „Dat zag er goed uit en dat is fijn om te zien.” Hij heeft De Deen nog niet gesproken. „Ik heb hem een appje gestuurd, maar logischerwijs nog geen reactie. In de groepsapp van Inter liet hij al snel van zich horen gelukkig en wisten we al dat het goed ging.”

De Vrij heeft niet zoals Daley Blind getwijfeld om niet te spelen tegen Oekraïne, maar het hield hem wel bezig. „Ik had moeite met slapen, je denkt er toch de hele tijd aan. Je bent toch met je gedachtes bij hem. Het was dan ook een andere voorbereiding als andere keren.”

De Ligt speelklaar

Over de EK-wedstrijd aankomende donderdag wilde de verdediger ook wat kwijt. Want, krijgt hij bijvoorbeeld Matthijs de Ligt weer naast zich? „Hij trainde wel mee en dat zag er goed uit. Ik denk dat hij speelklaar is. Jurriën (Timber, red) heeft het goed gedaan, maar Matthijs is ook een topverdediger. Het is aan de bondscoach, ik vind alles goed”, aldus het politiek correcte antwoord van De Vrij.

Hij baalde wel van de twee tegentreffers tegen Oekraïne. „Dat vond ik wel een smetje. Dat moeten verbeteren. We moeten nog meer communiceren, dat is belangrijk en moeten we ook nog meer trainen.”