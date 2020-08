Pijnlijke fout in pitstraat kost VeeKay topklassering in eerste Indy 500

De race werd gewonnen door Takuma Sato. De Japanner boekte zijn tweede zege op de Indianapolis Motor Speedway. Scott Dixon werd tweede, Graham Rahal derde. De finish vond plaats achter de safety car na een harde crash van Spencer Pigot.

Door een pijnlijke fout in de pitstraat zag Van Kalmthout al vroeg in de race een topklassering in rook opgaan. De Hoofddorper van Ed Carpenter Racing verremde zich bij zijn tweede stop en raakte vervolgens de muur én enkele van zijn monteurs. Daarmee verloor hij veel tijd. Bovendien kreeg hij een stop-and-go-penalty aan zijn broek.

De fout van VeeKay was een kostbare. Op het moment dat het misging, reed hij namelijk in kansrijke positie op de derde plaats. Hij had zich toen al onderscheiden met een mooie actie buitenom, waarbij hij twee tegenstanders passeerde.

Vanuit de achterhoede probeerde Van Kalmthout zich in het vervolg nog een weg naar voren te knokken, hij was in de slotfase zelfs de snelste man op de baan, maar verder dan een 20e plek, op één ronde van Sato, kwam de Nederlander niet. „Sorry, mannen, we hadden vandaag moeten winnen. Ik had het team en de auto om te winnen. De fout die ik maakte was zó onnodig.”

Met zijn vierde plaats in de kwalificatie was Van Kalmthout de snelste coureur met een Chevrolet-motor en bovendien de beste rookie. Tevens was hij de snelste tiener ooit in de 104-jarige geschiedenis van de Indy 500.

Met zijn engineer had hij de sweet spot (de ideale afstelling) gevonden, zo vertelde Van Kalmthout in aanloop naar de race. Hij droomde daarom ook op hardop over een stunt.