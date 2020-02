Er spelen nog andere dingen voor Schulting op 1000 meter

De olympisch kampioene op de 1000 meter heeft al zo’n grote voorsprong (36078 om 23373) dat ze niet meer in te halen is door de Koreaanse nummer twee in het klassement Min Whi Seo. De zege op een individueel onderdeel in een World Cup levert 10000 punten op, dus ’Suus’ kan tevens op die afstand een cheque tegemoet zien van dik 13000 euro, de beloning voor degene die een eindklassement wint.

Dat betekent overigens niet dat Schulting de 1000 meter met nonchalance zal aanvangen. Ze wil sowieso altijd en overal winnen, maar nu spelen er nog andere dingen. Vorig weekeinde tijdens de World Cup in Dresden moest de 22-jarige Friezin namelijk het goud laten aan de Koreaanse Yoo Ji Kim, waar ze zelf ’slechts’ brons pakte.

Met nog drie rondjes te gaan reed ’Suus’ toen in de finale soeverein op kop en was ze op weg naar de zege. Op dat moment knalden de Zuid-Koreaanse Bin Yu Lee en de Russische Sofia Prosvirnova uit de baan, van wie de eerste met een brancard moest worden afgevoerd. De race werd gestaakt en de finale moest opnieuw worden gereden. Schulting - die zich even eerder al helemaal had gegeven - was logischerwijs niet meer in staat om nog eens vol door te knallen en nam met een gezicht dat op onweer stond de bronzen plak in ontvangst.

Schulting kennende wil ze de hiërarchische verhoudingen in eigen huis weer herstellen, ook al omdat ze vorig jaar tijdens de door haar gewonnen EK-allround in ’Dordt’ op de 1000 meter een penalty kreeg. Een ding is dus zeker, ’Supersuus’ heeft voor vandaag weer de messen geslepen.