Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone geeft Lewis Hamilton veeg uit de pan

De voormalig F1-topman liet eerder weten dat er in de Formule 1 ’helemaal geen discriminatie is’. waarop Hamilton hem „onwetend en ongeschoold” had genoemd. Nu reageert Ecclestone in het Britse dagblad Daily Mail. „Lewis zou ook kunnen beginnen met de mensen ervan bewust te maken dat er ook niet-blanken zijn die bij de F1-teams werken en er dezelfde kansen krijgen als alle anderen”, steekt Ecclestone van wal.

„Lewis, je beweert dat ik ongeschoold en onwetend ben. Nou, ik ben op hetzelfde niveau geschoold en ik had een goede reden om niet door te studeren. Ik ging namelijk naar school tijdens de oorlog en dat was niet altijd in de beste omstandigheden”, legt hij uit.

Hij vervolgt: „Je hebt geluk gehad, want als ik misschien ’fatsoenlijk’ geschoold was geweest had de Formule 1 er misschien niet zo uitgezien op de manier hoe jij er van geprofiteerd hebt. Ik heb er ook goed door geboerd, maar ik verdiende al veel geld in mijn periode voor de F1.” Met zijn woorden suggereert Ecclestone dat Hamilton zijn rijkdom en status juist te danken heeft aan de F1 en niet door hoe hij geschoold is.

Ecclestone geeft daarom Hamilton wat mee in zijn relaas, maar verandert wel wat van toon. „Als je nog eens kampioen wordt, zal dat zijn door je talent en het feit dat je op het juiste moment op de juiste plaats was. Zoals de meeste succesvolle mensen heb je dat te danken aan enorm hard werken, gecombineerd met een beetje geluk. Maar je bent een speciale rijder en een speciale persoon.”

„Denk niet aan wat je huidskleur is, maar denk aan de kleur van je gedachten. We zijn allemaal mensen die op dezelfde manier bewegen, we moeten op dezelfde manier denken. Benijd anderen niet, maar verbeter jezelf en probeer ze bij te benen. We hebben allemaal iets apart dat een ander niet heeft.”

De 89-jarige voormalig topman wil aan de Britse wereldkampioen duidelijk maken dat ’kleur’ voor hem helemaal niet uitmaakt. „Sommigen zijn kleiner, groter, dunner, dikker of knapper. Uiteindelijk is dat hetgene dat we hebben. Gebruik het voor je eigen goed maar niet om anderen te kwetsen. We zijn allemaal op dezelfde manier ter wereld gekomen en dat is ook de manier waarop we moeten leven. Wat betreft mijn gevoelens naar de zwarte gemeenschap toe, ik heb de F1 weggehaald uit Zuid-Afrika nadat een blanke Zuid-Afrikaan een zwarte journalist had vermoord vanwege zijn commentaren.”

„Tijdens een raceweekend had ik een auto met chauffeur ter beschikking gekregen. Ik zat in de auto met Jochen Rindt, de Formule 1-coureur, en we waren op weg naar het circuit. Er wandelde een zwarte man op de weg en de blanke man opende zijn raam, gaf de zwarte man een klap en maande hem aan om aan de kant de weg te wandelen.”

Hij vervolgt: „Ik riep tegen de chauffeur dat hij moest stoppen. Jochen en ik sleurden de blanke chauffeur uit de auto, lieten de zwarte man in de auto en reden zo ver dat het veilig was voor hem om uit te stappen. Ik werd daarna gearresteerd door de politie. Ik probeerde hen uit te leggen dat wat gebeurd was niet kon maar ze wilden het niet begrijpen, dat was nu eenmaal zo in die tijd.”

„Ik heb veel van die situaties meegemaakt en het leven is niet eerlijk. Maar we moeten een jongere generatie opvoeden.”