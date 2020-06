Liverpool kent nieuwe route richting landstitel

Dat blijkt uit het speelschema voor de eerste drie speeldagen na de coronapauze, dat de Premier League vrijdag heeft geopenbaard. Reeds bekend was dat het seizoen op 17 juni wordt hervat met twee inhaalduels: Aston Villa - Sheffield United en Manchester City - Arsenal.

Mocht City bij de hervatting onderuitgaan, dan kan Liverpool vier dagen later de titel al binnenhalen. 24 juni is de volgende gelegenheid om het kampioenschap veilig te stellen voor de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Liverpool speelt dan thuis op Anfield tegen Crystal Palace.

Donderdag 2 juli volgt een uitwedstrijd tegen Manchester City, de nummer 2 in Engeland, met een achterstand van liefst 25 punten. Zowel voor het duel met Everton als voor de wedstrijd tegen Manchester City staat de speelplek nog niet vast. Alle duels worden gespeeld zonder publiek.

Verschillende tijden

Alle wedstrijden worden op verschillende tijden afgewerkt, zodat elk duel live op tv kan worden uitgezonden, een aantal zelfs op het open net van de BBC, Sky Pick of Amazon Prime Video. Na de eerste twee inhaalduels begint de eerstvolgende volledige speelronde op vrijdag 19 juni met onder meer Tottenham Hotspur - Manchester United.

„We zijn heel blij dat meer dan een derde van de nog te spelen wedstrijden voor iedereen te zien is in het Verenigd Koninkrijk”, zei Richard Masters, topman van de Premier League, over de verruimde tv-coverage. „We weten dat voetbal zonder onze loyale fans in de stadions niet hetzelfde is, maar samen met onze tv- en radiopartners zijn we in staat ervoor te zorgen dat iedere fan zijn club live via tv of radio kan volgen.”