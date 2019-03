Arsenal-legende Vieira nieuwe coach Nice

De voormalige middenvelder, die een belangrijke rol vervulde in het gouden tijdperk van Arsenal onder Arsène Wenger, is in Zuid-Frankrijk de opvolger van Lucien Favre, die onlangs zijn toekomst verbond aan Borussia Dortmund.

Vieira komt over vanuit de Verenigde Staten, waar hij New York City FC onder zijn hoede had. Ook de naam van Peter Bosz werd gelinkt aan Nice, maar de club geeft Vieira dus de voorkeur boven de oud-coach van onder meer Ajax en Borussia Dortmund.

Nice eindigde afgelopen seizoen als achtste in Frankrijk.