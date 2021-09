Ook talent Tijmen van der Helm zorgt voor rode vlag op Zandvoort

Met nog iets meer dan een half uur op de klok voelde de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om de rode vlag uit te hangen na een ’momentje’ van Frederik Vesti, rijdend voor ART. De Deen ging te wijd in de Hans Ernst-bocht. De marshalls moesten daar met bezems aan de slag om al het op de baan geslingerde grind weg te vegen.

Ayumu Iwasa, de Japanse coureur van het Red Bull Junior Team, maakte even daarna ook een fout. Hij spinde in de Hans Hugenholtz-bocht.

Tijmen van der Helm

Vlak nadat de sessie werd hervat, parkeerde ’thuisrijder’ Tijmen van der Helm van MP Motorsport zijn auto in de muur. Wederom werd de rode vlag gehesen. Van der Helm stapte balend als een stekker uit.

„Ik was een beetje gefrustreerd, omdat ik al twee snelle rondes had moeten afbreken vanwege verkeer en omdat er grind op de baan lag. Ik kwam met een half wiel op de witte lijn aan de buitenkant van het asfalt. Toen werd ik zo de baan af getrokken. Ik kon vrij weinig meer, ik was een passagier. Ik ging kaarsrecht rechtdoor. Het gebeurde in zo’n ’klassieke’ bocht waarin je eraf kan vliegen.”

Hoewel zijn eerste optreden tijdens de Dutch GP in de vangrails eindigde - had Van der Helm, die in de kwalificatie 25e werd - toch genoten. „Heel gaaf om tussen die tribunes vol oranje door te rijden. Al die fans komen natuurlijk allemaal voor Max Verstappen. Of ze ook voor mij gaan juichen? Dat zou leuk zijn, we zullen zien.”

De incidenten komen niet uit de lucht vallen. Omdat er weinig rubber op de amper bereden baan ligt, hebben de coureurs weinig grip.

