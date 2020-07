Massaal negeren coronaregels Bulgaarse fans komt ze wellicht duur te staan

Vele supporters hielden de veilige afstand van 1,5 meter tot elkaar niet aan en droegen evenmin mondkapjes.

De Bulgaarse regering had toestemming gegeven om 12.000 toeschouwers bij het duel toe te laten. Het nationale Vasil Levski-stadion heeft een capaciteit van 44.000 bezoekers. Sinds de Bulgaarse competitie is hervat hebben de fans, die beperkt worden toegelaten, meerdere keren laten zien zich niets van de voorschriften aan te trekken.

Volgens vele Bulgaren treedt de overheid veel te laks op tegen de aanhoudende overtredingen van de coronaregels in de voetbalstadions. De straffen die werden uitgesproken door de autoriteiten na de bekerfinale waren opnieuw mild: 1500 euro boete voor organisator PFL (Bulgaarse voetballiga) en het beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk was voor de orde in het stadion kreeg dezelfde sanctie opgelegd.

Het ministerie van volksgezondheid nam deze keer echter wel een hard standpunt in: indien het coronaprotocol niet goed wordt gevolgd, gaan de stadions weer op slot.