Video: Speelt titelverdediger Zverev vals bij ATP Finals?

Titelverdediger Zverev was woensdagavond kansloos tegen Tsitsipas in zijn tweede groepswedstrijd. Het werd 6-3 en 6-2 voor de 21-jarige Griek. Maar het gespreksonderwerp achteraf was een moment in de tweede set waarop op camerabeelden te zien is dat Zverev in zijn sporttas graait en naar een zwart voorwerp - dat veel weg heeft van een smartphone - kijkt. Om coaching en matchfixing tegen te gaan is het gebruik van elektronische toestellen tijdens de wedstrijd echter expliciet verboden.

„Mijn telefoon was in mijn kleedkamer”, ontkende de Duitser achteraf in alle toonaarden. „Ik laat die daar altijd achter. Ik weet niet wat mensen denken gezien te hebben, maar het was zeker geen telefoon. Wat het dan wel was? Een waterflesje misschien?”

