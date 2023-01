Alvarado na winst in Gullegem steviger aan kop in Superprestige

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ceylin del Carmen Alvarado Ⓒ AFP

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de voorlaatste cross uit de Superprestigereeks gewonnen. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck was in Gullegem duidelijk de beste. Pas op 35 seconden finishte landgenote Inge van der Heijden als tweede. De renster van de ploeg 777 is de naaste belager van Alvarado in het klassement met nog één veldrit te gaan. Denise Betsema completeerde een volledig Nederlands podium.