Van Aert ook in Superprestige van Gullegem weer de beste

Zijn landgenoot Eli Iserbyt eindigde op 22 seconden als tweede. Michael Vanthourenhout werd derde op 41 seconden en maakte er een volledig Belgisch podium van. Europees kampioen Vanthourenhout probeerde in het begin van de cross nog alleen op avontuur te gaan, maar Van Aert stond dat niet toe.

Nederlands kampioen Lars van der Haar reed in de eerste ronde nog even aan de leiding, maar allengs moest hij terrein prijsgeven op de drie Belgen voor hem. Hij eindigde als vierde, maar behield desondanks de leiding in het klassement van de Superprestige. De laatste race in de reeks is op 11 februari in Middelkerke.

Alvarado stevig aan kop

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de voorlaatste cross uit de Superprestigereeks gewonnen. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck was in Gullegem duidelijk de beste. Pas op 35 seconden finishte landgenote Inge van der Heijden als tweede. De renster van de ploeg 777 is de naaste belager van Alvarado in het klassement met nog één veldrit te gaan. Denise Betsema completeerde een volledig Nederlands podium.

Ceylin del Carmen Alvarado Ⓒ AFP

Alvarado kwam aanvankelijk op kop te rijden met de Britse Zoe Bäckstedt. Die hield het vooraan niet lang vol, waarna Alvarado solo verder ging op jacht naar haar vierde zege dit seizoen in de Superprestige.

„Ik heb in het begin flink moeten doorrijden. Als het verschil klein blijft en je maakt een foutje, dan zijn de achtervolgers zo weer terug”, keek ze bij Eurosport terug. „Toen de marge eenmaal boven de twintig seconden zat, ben ik op mijn eigen tempo rondjes blijven rijden. Het doet deugd om te winnen en het gat met Inge is nu vier punten. Dat is een mooie uitgangspositie.”