Dreun voor Paul Pogba: Fransman mist WK

Pogba speelde dit seizoen nog niet voor Juventus vanwege een knieblessure, opgelopen in de voorbereiding. De 29-jarige voetballer, die afgelopen zomer terugkeerde in Turijn na zes jaar bij Manchester United te hebben gespeeld, verscheen recentelijk weer op het trainingsveld om toe te werken naar zijn officiële rentree. Volgens zijn manager heeft hij echter meer tijd nodig voor een volledig herstel.

De uitleg

„Na medische onderzoeken op zondag en maandag is duidelijk geworden dat Paul langer moet revalideren na zijn operatie”, verklaarde Pimenta. „Het is buitengewoon pijnlijk. Hij zal om deze reden niet in staat zijn met Frankrijk op het WK in Qatar uit te komen.”

Het wegvallen van Pogba is een tweede grote tegenslag voor bondscoach Didier Deschamps. De Fransen moeten in Qatar ook al N’Golo Kanté missen. De middenvelder van Chelsea heeft last van een hamstringblessure. Pogba en Kanté wonnen vier jaar geleden in Rusland met Frankrijk de wereldtitel.