Premium Het beste van De Telegraaf

Alle vier goals tegen FC Emmen van aankopen Quinten Timber geeft ondanks buikkrampen kleur aan Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Quinten Timber viert zijn goal met kort achter hem aangever David Hancko. Ⓒ Getty Images

ROTTERDAM - Quinten Timber wist al wat scoren was in het shirt van Feyenoord. Hij deed het als speler in de jeugd van de Rotterdamse club veelvuldig. Maar zijn eerste goal als grote aankoop in het eerste elftal, na zijn uitstapjes naar Ajax en FC Utrecht, betekende veel voor de middenvelder.