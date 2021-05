Live Eredivisie: Ajax leidt in jacht op 35e landstitel

Premium Voetbal

Rav van den Berg gaat met debuut in Eredivisie broer Sepp achterna

De familie Van den Berg uit Zwolle heeft een uniek record op zijn naam staan. Nadat in 2018 de oudste zoon Sepp van den Berg al als 16-jarige debuteerde in de Eredivisie, was het in de uitwedstrijd tegen Vitesse de beurt aan broer Rav, die nu ook als 16-jarige zijn eerste speelminuten op het hoogste...