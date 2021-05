Live Eredivisie: Herpakt VVV zich bij Heracles?

Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van de duels aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

De Amsterdammers nemen het zondag in eigen huis op tegen degradatiekandidaat FC Emmen. Bij een zege wordt het titelfeest gevierd in een lege Johan Cruijff ArenA. Vanwege corona zijn fans - tot onbegrip van de clubleiding - niet welkom in het stadion.

Ajax zal de eigen aanhang via social media echter uitgebreid op de hoogte houden. De club heeft na het duel extra activiteiten op het speelveld gepland, als de titel is veiliggesteld. Sportzender ESPN doet uitgebreid verslag van het duel en het feest na afloop.

Ajax kon vorige week na de zege op AZ al een officieus titelfeest vieren. Ⓒ HH/ANP

Degradatie

VVV speelt zaterdag (aftrap 16.30 uur) een belangrijk duel bij Heracles Almelo. Bij een overwinning maken de Limburgers een goede kans om na elf nederlagen op een rij naar de zestiende plaats te springen, gezien het lastige uitduel van FC Emmen bij Ajax.

Myron Boadu zet een sprint in namens AZ. Ⓒ BSR Agency

Top-5

Nummer 3 AZ (61 punten) gaat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk. Achtervolger Vitesse (57 punten) ontvangt PEC Zwolle. Beide duels beginnen om 20.00 uur.

Feyenoord, dat de vijfde plek bezet met een totaal van 55, komt zondag in actie. De Rotterdammers trappen om 12.15 uur af bij ADO Den Haag. Om 14.30 uur rolt de bal bij Ajax - FC Emmen. Het voetbalweekeinde wordt afgesloten met het duel tussen nummer 2 PSV en SC Heerenveen.

Zondag 1 mei

16.30 uur: Heracles Almelo - VVV-Venlo

18.45 uur: Fortuna Sittard - FC Twente

20.00 uur: RKC Waalwijk - AZ

20.00 uur: Vitesse - PEC Zwolle

21.00 uur: FC Utrecht - Willem II

Zondag 2 mei