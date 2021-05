Live Eredivisie: PSV treft Heerenveen

Voetbal

Stefan de Vrij met Internazionale kampioen in Italië

Internazionale is voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië geworden. De ploeg uit Milaan van international Stefan de Vrij is na het gelijkspel van Atalanta bij Sassuolo (1-1) met nog vier speelronden te gaan niet meer in te halen in de Serie A.