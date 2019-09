Oranje terug in Hamburg: de meest memorabele clashes met Duitsland

Ronald Koeman schiet Oranje in de halve finale van het EK 1988 een kwartier voor tijd naast de Duitsers. Ⓒ Hollandse Hoogte

HAMBURG - Iedereen herinnert zich natuurlijk die memorabele 21e juni van 1988. Het Nederlands elftal versloeg West-Duitsland op vreemde bodem met 2-1 en plaatste zich voor de finale van het Europees kampioenschap. ’Het Volksparkstadion is van Oranje’. ’De halve finale, was de finale.’ Vele bekende oneliners komen naar boven nu het Nederlands elftal, ruim 31 jaar na dato, terug is in Hamburg. Maar in de tussenliggende jaren speelden zich nog meer memorabele clashes af met onze oosterburen. TELESPORT brengt ze in de aanloop naar het EK-kwalificatieduel van vrijdagavond weer even in herinnering.