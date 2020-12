Amateurvoetballers mogen niet meer via sponsors of derden betaald worden

Dat voorstel heeft de bondsvergadering van de KNVB maandag goedgekeurd.

De nieuwe regelgeving verbiedt verenigingen om spelers voor deelname aan wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging gelieerde stichting. De verenigingen mogen wel nog steeds spelerscontracten afsluiten die zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers contractspelers zoals vastgelegd in de reglementen van de bond.

Lange uitsluitingen of schorsingen

De handhaving van de nieuwe regels gaat volgens de KNVB steekproefsgewijs plaatsvinden. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal 5 wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.